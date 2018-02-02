В центре Одессы обрушились два балкона

В центре Одессы обрушились два балкона с четырехэтажного жилого дома на ул. Екатерининской. Информация об инциденте поступила спасателям в 11.25 пятницы, 2 февраля, сообщает областное управление ГСЧС.

Прибывшие на место сотрудники ведомства установили, что обрушился балкон на третьем этаже во внутреннем дворе дома, из-за чего под угрозой оказался балкон на втором этаже.

"В настоящее время спасатели проводят работы по демонтажу остатков балкона на втором этаже для устранения угрозы жителям. К проведению работ привлечены работники жилищно-коммунального хозяйства", – отметили в ГСЧС.

Как сообщает korrespondent.net, в результате чрезвычайного происшествия жертв и пострадавших нет.