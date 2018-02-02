Партия Майи Санду готова поддержать кандидатов – унионистов Бэсеску на предстоящих парламентских выборах

Партия «Действие и солидарность» (ПДС) готова поддержать кандидатов от Партия национального единства (ПНЕ) на предстоящих парламентских выборах. Об этом заявил Владимир Боля, председатель Кишинёвской территориальной организации ПДС. По его словам, оба политформирования находятся в процессе развития и укрепления. Однако, если некоторые кандидаты из других партий будут лучше тех, что выдвинет ПДС, то они получат поддержку.

«В конце концов, мы можем отказаться, если г-жа Павличенко в одном избирательном округе или в «n» избирательных округах выдвинет очень хороших людей. Поверьте мне, ПДС поддержит этих людей, если придет ПНЕ и скажет, что у конкретного человека есть очень хороший шанс победить социалистов, особенно учитывая, что по одномандатному голосованию у нас только один тур. Мы не просто выдвигаем человека, а делаем это, потому что существует национальный интерес всего народа Республики Молдова в том, чтобы остановить «вакханалию», в которой находится страна», - сказал Владимир Боля в эфире программы « Știrea Zilei» на 10TV.

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