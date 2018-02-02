Последний эпизод наступления ледников, вызванный падением метеорита примерно 13 тысяч лет назад, сопровождался масштабными пожарами, охватившими практически десятую часть Земли, заявляют ученые в статье, опубликованной в Journal of Geology.
"Сегодня бытует версия, что в то время через атмосферу Земли пролетела комета, распавшаяся впоследствии на части. Множество химических показателей указывает на то, что десятая часть суши, примерно 10 миллионов квадратных километров, была охвачена мощнейшими пожарами", — рассказывает Адриан Мелотт (Adrian Melott) из университета Канзаса в Лоуренсе (США).
Последнее похолодание и последовавшее за ним наступление ледников на Земле произошло примерно 12,9 тысячи лет назад. Этот этап в геохронологии известен как младший, или поздний, дриас. По мнению исследователей, резкие изменения климата привели к полному вымиранию мегафауны Северной Америки — мастодонтов, гигантских ленивцев-мегатериев, саблезубых кошек и других крупных животных.
Мелотт и его коллеги изучили следы этого события по всей Земле и нашли первые свидетельства того, что падение Дриасовой кометы вызвало настоящий огненный апокалипсис.
По словам геологов, изначально они просто искали следы от падения обломков небесного тела и изучали образцы осадочных пород со дна рек, озер и морей, существовавших во времена дриаса, пытаясь оценить размеры кометы и понять, насколько сильно ее падение способствовало похолоданию и последнему наступлению ледников.
Ученые исследовали образцы пород из 170 уголков мира, в том числе и из России, и заметили несколько необычных обстоятельств. К примеру, в пластах, сформировавшихся во время падения кометы, было много пыли и соединений аммиака, а в тех, что возникли чуть позже, — необычно много пыльцы тополей и некоторых других деревьев.
Вдобавок в образцах льда, сформировавшихся в то время в Гренландии, обнаружилось много углекислого газа и различных органических молекул, не свойственных для воздуха Арктики, пишет РИА Новости
Все эти находки, как объясняет Мелотт, следы одного и того же феномена — мощнейших лесных пожаров, уничтоживших, по оценкам ученых, около девяти процентов биомассы Земли и охвативших примерно десятую часть суши. Это привело к выбросу в атмосферу огромного количества CO2 и ее запылению, так как леса больше не удерживали пыль. Впоследствии пожарища заросли быстрорастущими видами деревьев, такими как тополя, и экосистема начала восстанавливаться.
Этот огненный шторм не прошел бесследно для человечества: к примеру, первые жители Америки, индейцы культуры кловис, почти полностью исчезли после падения кометы. Их заменили другие племена, совершенно иначе изготавливавшие орудия труда. Вдобавок исчезли многие крупные животные, которые были главным источником пищи для племен охотников-собирателей, а это стало толчком для развития земледелия и зарождения цивилизации на Ближнем Востоке.
"Наши расчеты показывают, что катаклизм мог полностью уничтожить озоновый слой или заметно ослабить его, это должно было повысить вероятность развития рака кожи и других проблем со здоровьем. Конечно, эта идея пока остается гипотезой, но нам с коллегами удалось собрать гигантское количество доказательств, что падение кометы действительно произошло", — заключает Мелотт.
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авторы издания DW