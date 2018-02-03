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Смертельная авария на трассе Кишинев-Чимишлия
// фото: novostipmr.com
14:04, 03 Feb 2018
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Водитель микроавтобуса погиб в аварии на трассе Кишинев-Чимишлия близ села Рэзены. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В микроавтобусе пассажиров не было. В кабине грузовика кроме водителя были еще два человека. Они получили легкие травмы.

Водителю микроавтобуса было 36 лет.  Ведется следствие.




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