Он исследовал 126 проб молочных продуктов от 45 отечественных и зарубежных предприятий. Профинансировал исследование Фонд Восточной Европы, а его результаты опубликовало издание "Экономическое обозрение Логос-пресс".

Содержание посторонних жиров не должно превышать в молочных продуктах пяти процентов. Однако в изделиях одного из молдавских предприятий уровень растительных жиров достигает 95%. В сгущенном молоке одной из зарубежных компаний обнаружили почти 93% растительных жиров.

Примечательно, что растительные жиры выявили в продуктах, которые продают как обезжиренные. Например, в обезжиренном твороге того же отечественного предприятия - почти 80% посторонних жиров. В творожке с изюмом - почти 50%. В зернистом твороге четырехпроцентной жирности - более 89%.