О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Служба 112 начнет работу в марте
// фото: severpost.ru
14:15, 03 Feb 2018
просмотров 146 | комментариев 0

Единая национальная экстренная служба 112 начнет работу в марте, на девять месяцев раньше намеченного срока. Об этом сообщил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич. Накануне он побывал в новом подразделении.

"В любой ситуации гражданин не должен терять время на обдумывания вопроса: куда звонить? По обращению на единый номер 112 на помощь придут профессионалы. При необходимости отзовется смешанная группа - и пожарные, и врачи, и полицейские", - рассказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

20 операторов единой экстренной службы будут принимать звонки со всей страны.

"Примерно 40-50% обращений оказываются ложными. Задача службы 112 отсеивать такие вызовы", - сообщил глава Единой экстренной службы Ливиу Оборок.

На первом этапе операторы службы 112 будут работать параллельно с диспетчерами служб 901, 902 и 903. С 2020 года все сообщения об экстренных ситуациях станут принимать только по номеру 112.

"Подготовка к запуску этой услуги началась в 2016 году. Теперь мы можем сказать точно: к концу марты мы будем готовы начать принимать телефонные вызовы об оказании экстренной помощи", - сказал Ливиу Оборок.

Единая экстренная слуюба обладает возможностями принимать вызовы и от людей с особыми потребностями.

"Они смогут сообщить об экстренной ситуации через короткой сообщение - смс или сделать видеообращение", - сообщил замдиректора Единой экстренной службы Константин Горинчой.

Создание Единой национальной службы экстренных вызовов обошлось правительству в 67 миллионов леев. Два ее офиса будут работать в Кишиневе, по одному - в Кагуле и Бельцах.

В прошлом году операторы служб 901, 902 и 903 приняли более двух миллионов 700 тысяч вызовов.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День хорош для деловых начинаний. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Информационные пузыри - чему нельзя верить в соцсетях
Ксения Сафронова, Екатерина Крыжановская ,
авторы издания DW
Loading...