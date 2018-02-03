Служба 112 начнет работу в марте

Единая национальная экстренная служба 112 начнет работу в марте, на девять месяцев раньше намеченного срока. Об этом сообщил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич. Накануне он побывал в новом подразделении.

"В любой ситуации гражданин не должен терять время на обдумывания вопроса: куда звонить? По обращению на единый номер 112 на помощь придут профессионалы. При необходимости отзовется смешанная группа - и пожарные, и врачи, и полицейские", - рассказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.



20 операторов единой экстренной службы будут принимать звонки со всей страны.



"Примерно 40-50% обращений оказываются ложными. Задача службы 112 отсеивать такие вызовы", - сообщил глава Единой экстренной службы Ливиу Оборок.



На первом этапе операторы службы 112 будут работать параллельно с диспетчерами служб 901, 902 и 903. С 2020 года все сообщения об экстренных ситуациях станут принимать только по номеру 112.



"Подготовка к запуску этой услуги началась в 2016 году. Теперь мы можем сказать точно: к концу марты мы будем готовы начать принимать телефонные вызовы об оказании экстренной помощи", - сказал Ливиу Оборок.



Единая экстренная слуюба обладает возможностями принимать вызовы и от людей с особыми потребностями.



"Они смогут сообщить об экстренной ситуации через короткой сообщение - смс или сделать видеообращение", - сообщил замдиректора Единой экстренной службы Константин Горинчой.



Создание Единой национальной службы экстренных вызовов обошлось правительству в 67 миллионов леев. Два ее офиса будут работать в Кишиневе, по одному - в Кагуле и Бельцах.



В прошлом году операторы служб 901, 902 и 903 приняли более двух миллионов 700 тысяч вызовов.