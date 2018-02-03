Обнаружены признаки жизни на спутнике Сатурна

Специалисты NASA обнаружили в атмосфере спутника Сатурна вещество, которое может свидетельствовать о наличии микроорганизмов на Титане, говорится в сообщении на сайте Phys.org.

Отмечается, что на высоте 200 километров над поверхностью спутника зафиксирована небольшая концентрация акрилонитрила − соединения, участвующего в формировании клеточных мембран микроорганизмов, которые, возможно, живут в метановых океанах.

Наибольшее количество молекул обнаружено над южным полюсом, передает korrespondent.net.

При низких температурах (минус 179 градусов по Цельсию), господствующих на Титане, акрилонитрил концентрируется в капли и падает в метановые озера.

Эксперимент показал, что в северной части спутника вещества должно хватить для создания десяти тысяч живых клеток на один кубический сантиметр, что превышает число бактерий в прибрежных районах земных океанов.

Для обнаружения соединения ученые использовали комплекс радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array.