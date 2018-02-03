"Жительница Егварда (в 20 километрах от Еревана), воспользовавшись сложившимися годами близкими отношения между семьями, обманным путем, под предлогом посещения магазина привела десятилетнюю девочку к себе домой и потребовала от ее матери вернуть долг в 30 тысяч драмов, угрожая в противном случае не освободить ребенка", — говорится в сообщении, размещенном на сайте СК.

По данным ведомства, о случившемся сообщила мать девочки.

"Возбуждено уголовное дело по статье "захват заложника или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего". В тот же день ребенок был признан пострадавшим, подозреваемая задержана", — отмечается в сообщении.

Максимальная санкция по указанной статье предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет, передает РИА Новости.