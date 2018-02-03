В Бельцах обнаружили останки мужчины

В Бельцах обнаружили останки мужчины, убитого в октябре прошлого года. Это бездомный, погибший в драке в собутыльником.

По данным полиции, произошло убийство из ревности. Мужчины в ту ночь выпивали в компании женщины. Убийца обернул труп пленкой и закопал, но до него все равно добрались животные.



Обвиняемый - 62-летний уроженец Фэлешт - отбывает наказание за другие преступления. Теперь на его имя открыли еще одно дело.