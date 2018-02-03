Мелания Трамп отказалась фотографироваться с мужем

Первая леди США Мелания Трамп, нарушив протокол, отказалась фотографироваться со своим супругом, президентом Доналльдом Трампом в аэропорту Палм-Бич во Флориде, пишет Daily Mail 3 февраля.

Согласно протоколу, после того, как первые лица спускаются с трапа самолета в аэропорту, они должны ненадолго остановиться для фотографии.

Однако в этот раз первая леди не задержалась для протокольного фото с супругом, а также не дала ему свою руку, а молча проследовала с сыном к авто кортежа, передает korrespondent.net.

Семья Трампов прибыла в Палм-Бич, откуда он направится в резиденцию Мар-а-Лаго. Издание отмечает, что Мелания выбрала образ в патриотических цветах - темно синие джинсы и вишневый плащ. Возле аэропорта их встречали около 30 сторонников американского президента.