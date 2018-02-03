В Венеции пересохли некоторые каналы. ФОТО

В итальянском городе Венеция последние дни уровень воды cнизился на 60 сантиметров ниже нормы, сообщает местное издание InMeteo

Уровень воды опустился из-за отсутствия дождей. Отмечается, что такого низкого уровня воды в Венеции не было в последние два года.

В основном это касается небольших каналов, где движение совсем невозможно из-за отсутствия воды. Канал Гранде остается судоходным, отмечает korrespondent.net.