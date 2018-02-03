Доказано: у дятлов бывают сотрясения мозга

Ученые опровергли миф о "неуязвимости" дятлов к перегрузкам при долблении деревьев, обнаружив химические следы сотрясений мозга в головах сразу нескольких птиц, говорится в статье журнала PLoS One.

"Существуют десятки строительных и спортивных гаджетов, построенных по тем же принципам, что и черепа дятлов, которые, как считали коллеги, никогда не страдают от травм мозга. Почему-то раньше никому не приходило в голову заглянуть внутрь черепа самого дятла и проверить, есть ли там следы сотрясений и прочих повреждений", − заявил Питер Каммингс из Бостонского университета в США.

Ученые давно заинтересованы вопросом, как дятлам удается избегать разрушения клюва, отслоения сетчатки глаз и прочих травм, которые они должны получать, нанося удары огромной силы по стволу дерева.

За последние годы появилось несколько десятков научных работ, объясняющих то, как кости черепа дятлов могут выдерживать перегрузки, в тысячи раз превышающие ускорение свободного падения, и при этом не разрушаться. Однако, по данным ученых, дятлы на самом деле не настолько неуязвимы. Они пришли к такому выводу, изучив структуру мозга и его химический состав у нескольких дятлов, чьи заспиртованные тела хранились в двух разных музеях города.

Сотрясение мозга или любая другая его серьезная травма обычно приводит к тому, что внутри него начинает накапливаться так называемый тау-белок, который защищает нервную ткань от дальнейших повреждений, но иногда приводит к развитию еще более серьезных патологий, передает korrespondent.net.

Как показали эксперименты Каммингса и его команды, мозг всех дятлов содержал в себе достаточно большие количества тау-белка в регионах мозга, соседствовавших с частями черепа, на которые приходилась самая высокая нагрузка.

"Первые дятлы появились на Земле примерно 25 миллионов лет назад. Возникает вопрос – как им удалось прожить так долго, если их манера добычи пищи не является безопасной для их мозга? Вполне возможно, что их эволюция не остановилась на костях черепа, смягчающих удар, и накопление больших количеств тау-белка защищает, а не повреждает их мозг, как это происходит при появлении сотрясений у других живых существ", − заключает Каммингс.