Американская семья из Пенсильвании воссоединилась со своей собакой Эбби, которая пропала десять лет назад, сообщает канал WCPO Cincinnati.
По данным канала, члены семьи Сьюрвелдс были уверены, что больше никогда не увидят пса. Однако ранее на этой неделе он неожиданно появился на пороге дома местного жителя, живущего всего в 16 километрах от семейства, потерявшего питомца.
Он связался с местным центром помощи животным, которые по микрочипу выяснили, кому принадлежит Эбби.
Собака полностью здорова, и Сьюрвелдсы предположили, что все эти годы за ней кто-то ухаживал. При этом она помнит те команды, которым ее учили 10 лет назад, передает РИА Новости.
"Кажется, как будто часть детства моих детей вернулась ко мне, часть нашей семьи снова с нами, — делится впечатлениями Дебра Сьюрвелд. — Это очень здорово".
Комментарии
- В тюрьме, где сидели Зиновьев и Каменев, нашли тайник с рукописями
- В Армении десятилетнюю девочку взяли в заложники из-за долга в $62
- Шесть человек отравились в пиццерии под Одессой
- В Гамбурге пыточные камеры гестапо превратят в роскошный жилой комплекс
- День сурка: Фил предсказал американцам еще шесть недель зимы
- Американец обнаружил билет 19-летней давности и смог им воспользоваться
- Серфингисты устроили дрифт по затопленным улицам Парижа
- Ограбить за 60 секунд: пьяный мужчина дважды "обчистил" один и тот же магазин. ВИДЕО
- Потерявшая жилье сибирячка ушла жить в лес с двухлетним ребенком
- Россиянин хранил у себя во дворе 150 килограммов скошенной конопли
- В тюрьме, где сидели Зиновьев и Каменев, нашли тайник с рукописями
- Собака вернулась в семью спустя десять лет после своего исчезновения
- В Сирии сбили российский Су-25
- Доказано: у дятлов бывают сотрясения мозга
- На химзаводе в Китае произошел взрыв
- Обнаружены признаки жизни на спутнике Сатурна
- Смертельная авария на трассе Кишинев-Чимишлия
- Исследование: в некоторых молочных продуктах больше растительных жиров, чем молока
- В тюрьме, где сидели Зиновьев и Каменев, нашли тайник с рукописями
- Столичному жителю вернули потерянные 20 тысяч леев
- Ренато Устатый закрывает телеканал БТВ
- В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
- Турецкий футболист получил смертельные ранения, защищая молдаванку
- Партия Майи Санду готова поддержать кандидатов – унионистов Бэсеску на предстоящих парламентских выборах
- Лондон признали непригодным для жизни
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. В голову придут плодотворные идеи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для деловых начинаний. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW