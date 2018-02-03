В тюрьме, где сидели Зиновьев и Каменев, нашли тайник с рукописями

Тайник с библиотекой рукописных брошюр 1930-х годов нашли в Верхнеуральской тюрьме, сообщила пресс-служба главного управления ФСИН по Челябинской области.

"Найденные рукописи датированы 1932-1933 годами. Находка относится к тому времени, когда в стенах Верхнеуральской тюрьмы размещался специальный политический изолятор НКВД", — говорится в сообщении.

Тогда в тюрьме сидели знаменитые политические узники, в том числе Григорий Зиновьев и Лев Каменев, главный редактор газеты "Комсомольская правда" Александр Слепков и Дмитрий Марецкий.

Из рукописей можно сделать вывод о том, что, даже находясь в заключении, узники проводили общие собрания (количество присутствующих доходило до 30 человек), организовывали дискуссии, выражали свою точку зрения по политической и экономической ситуации не только в СССР, но и в зарубежных странах.

В ближайшее время эти ценные экспонаты изучат, а затем они займут почетное место в постоянно действующей экспозиции по истории уголовно-исполнительной системы, передает РИА Новости.

