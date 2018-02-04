Генеральная уборка на улицах столицы

Сегодня «генеральная» уборка проводится на Московском бульваре, Мирча чел Бэтрын, Негруцци и Дачия – крупнейших проспектах в разных районах Кишинева. А сама операция по борьбе с грязью началась в субботу.

Коммунальные службы очищают тротуары и проезжую часть от грязи, скопившейся после таяния снега и льда.

«Нам нужен чистый и зеленый город, - написала врио мэра Кишинева Сильвия Раду на своей страничке в фэйсбуке. – Я хочу, чтобы это был город, в котором хочется жить».

Генеральная уборка пройдет и на улицах Каля Ешилор, Михай Витязул, Чуфля, Петрикань, Алеку Руссо и др.

Сильвия Раду пообещала, что подобные генеральные уборки на улицах Кишинева будут проводиться всегда, когда возникнет необходимость, передает kp.md.