ВОЗ заявила о связи употребления алкоголя с заболеванием раком

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о связи между потреблением алкоголя и онкологическими заболеваниями. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ.

"В Европейском регионе ВОЗ отмечается самый высокий уровень потребления алкоголя в мире, однако уровень осведомленности населения о связи между употреблением алкоголя и повышенным риском развития онкологических заболеваний остается низким" – говорится в сообщении ЕРБ ВОЗ, распространенном в преддверии Всемирного дня борьбы с раком, который отмечается 4 февраля.

В настоящее время уже установлена связь между употреблением алкоголя и семью видами рака, передает korrespondent.net.

"Было установлено, что употребление алкоголя может вызывать как минимум семь видов рака, а именно: рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, рак пищевода, рак гортани, рак печени, рак ротовой полости, рак горла", – говорится в сообщении.

Повреждение клеток этанолом, содержащимся во всех алкогольных продуктах, подвергает их большему риску злокачественного перерождения. Этанол также оказывает воздействие на женские гормоны, стимулируя клеточную пролиферацию и повышая риск развития рака молочной железы.

"Если на употребление алкоголя накладывается еще и курение табака, степень повреждения тканей во много раз увеличивается, в результате чего повышается риск развития рака", – заявили в ЕРБ ВОЗ.

Отмечается, что риск развития рака молочной железы у женщины повышается на 50%, если она выпивает четыре бокала вина в день, и на 130%, если она выпивает восемь бокалов в день. При этом любое сокращение потребления алкоголя сокращает риск развития связанного с ним рака.

"Четко установленного нижнего порога безопасного употребления спиртных напитков не существует, а это значит, что даже небольшие дозы алкоголя повышают риск развития рака", – подчеркивают медики.