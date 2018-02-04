Гильермо дель Торо получил премию Гильдии кинорежиссеров

Гильермо дель Торо получил премию Гильдии кинорежиссеров США за фильм "Форма воды". Церемония награждения прошла в Беверли-Хиллз в ночь воскресенье, 4 февраля, сообщает Los Angeles Times.

Отмечается, что Дель Торо был номинирован на премию гильдии впервые. Ему удалось обойти таких режиссеров как Кристофер Нолан ("Дюнкерк"), Грета Гервиг ("Леди Бёрд"), Мартин Макдонах ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Джордан Пил ("Прочь").

Действие в фильме "Форма воды" происходит в 1963 году. Главная героиня, немая уборщица, влюбляется в человека-амфибию, который содержится в научной лаборатории.

Ранее Форма воды стала лауреатом таких премий, как Critics' Choise Awards, Венецианский кинофестиваль, Золой глобус и премия гильдии продюсеров США, отмечает korrespondent.net.