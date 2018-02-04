Снегопад в Москве установил абсолютный рекорд. ФОТО

Синоптики зафиксировали, что с утра субботы в столице выпало 14 мм осадков. Этот показатель стал рекордным для 3 февраля. Прежний максимум был зафиксирован в 1957 году, тогда выпало 11,2 мм осадков.

Между тем в метеобюро Москвы и области отмечают, что снегопад ослабнет лишь к утру понедельника. При этом в ночь на 4 февраля ожидается похолодание. В связи с этим жителей столицы предупредили об обледенении деревьев и контактной сети, гололедице и снежных заносах, передает «Интерфакс».



В свою очередь Сергей Собянин отметил, что в Москве из-за аномальной погоды уже началось обледенение деревьев. Мэр сообщил о падении семи деревьев, подчеркнув, что аварийные службы работают в усиленном режиме.