Дом в Харькове провалился глубоко под землю. ВИДЕО

В Харькове в пятницу, 2 февраля под землю провалилось целое здание. Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на пользователей соцсетей.

Как отмечается, в здании располагалась раздевалка и склад фирмы, которая занимается электромонтажными работами.

"Пострадавших нет. В канализационный коллектор "ушли" два барабана кабеля на полмиллиона гривен", - написал очевидец Олег Бабич.

Как сообщили в мэрии, просадка грунта вокруг канализационного коллектора произошла из-за разрушения его сводов от газовой коррозии.

Тем временем сотрудники Харьковводоканал организовали штаб по ликвидации последствий ЧП. К работам также пришлось подключить киевских специалистов, передает korrespondent.net.

С помощью временной насосной станции осуществляется перекачка сточных вод из вышерасположенного колодца в нижерасположенную шахту. Это позволило не отключать абонентов от водоснабжения и предотвратить выход сточных вод на поверхность земли, сообщили в водоканале.

Местные коммунальщики уверяют, что продолжение обрушения котлована уже полностью предотвращено.