Жестокое убийство в Бельцах. Изуродованное тело местной жительницы нашли в туалете во дворе частного дома. Страшную находку сделала мать убитой. Испуганная женщина вызвала полицию и скорую, но врачи уже ничем не могли помочь.
По данным следствия, убийца - бывший сожитель жертвы.
"Они приезжали сюда. Имел дело с наркотиками. Она мне говорит: Мама, не знаю, как домой ехать, посмотри, что он делает. Он настаивал на том, чтобы расписаться. Звонил на мобильный и домашний телефоны, угрожал", сказала мать жертвы, Евгения Вайчиховски.
74-летняя женщина заметила отсутствие дочери, примерно спустя час после того, как она вышла из дома.
"У нее остались дочь и сын. Думаю, он ее подкараулил. Скорее всего ударил головой об стену. На ней остались следы крови", - отметила мать жертвы Евгения Вайчиховски.
"Она была хорошей. Растила двоих детей, помогала матери. Зачем такое делать. Не хочет она жить с тобой, оставь жить, как может".
Жертве было 46 лет. На ее теле нашли резаные раны в области груди и шеи.
"Подозреваемый в совершении преступления был взят под стражу. Это гражданин Российской Федерации. Подицейские задержали его в аэропорту, когда он намеревался покинуть Молдову", -заявила пресс-секретарь ИП Бельц Евгения Молчанов.
Если суд признает мужчину виновным ему грозит до 25 лет тюрьмы.
Комментарии
- В одном из домов в Ниспоренах из-за утечки газа произошел взрыв
- Пьяный скандал в столице: две сестры подрались из-за телефона
- В Бельцах обнаружили останки мужчины
- Смертельная авария на трассе Кишинев-Чимишлия
- Мужчина вынес из магазина под одеждой 22 батона колбасы
- В Египте 11 человек погибли в крупном ДТП
- В Молдове разоблачили агромошенников, нанесших бюджету ущерб на 6 млн леев
- Женщина украла перфоратор из строительного магазина на Рышкановке
- Молодой лихач в Биличений Векь в два раза превысил скоростной режим
- Двое жителей села Тырнова украли авто в Костештах
- В одном из домов в Ниспоренах из-за утечки газа произошел взрыв
- Пьяный скандал в столице: две сестры подрались из-за телефона
- Изрезанное тело женщины нашли во дворе частного дома в Бельцах
- В Египте нашли уникальную гробницу жрицы времен Древнего царства
- Во Флориде арестован мужчина, готовивший похищение Ланы Дель Рей
- Снегопад в Москве установил абсолютный рекорд. ФОТО
- Дом в Харькове провалился глубоко под землю. ВИДЕО
- Изрезанное тело женщины нашли во дворе частного дома в Бельцах
- Генеральная уборка на улицах столицы
- Пьяный скандал в столице: две сестры подрались из-за телефона
- Ренато Устатый закрывает телеканал БТВ
- Партия Майи Санду готова поддержать кандидатов – унионистов Бэсеску на предстоящих парламентских выборах
- В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
- С 5 февраля в Молдове будут выдавать паспорта нового типа
- Турецкий футболист получил смертельные ранения, защищая молдаванку
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет напряженным с самого утра. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Мечты должны соответствовать реальности. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW