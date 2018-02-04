Изрезанное тело женщины нашли во дворе частного дома в Бельцах

Жестокое убийство в Бельцах. Изуродованное тело местной жительницы нашли в туалете во дворе частного дома. Страшную находку сделала мать убитой. Испуганная женщина вызвала полицию и скорую, но врачи уже ничем не могли помочь.

По данным следствия, убийца - бывший сожитель жертвы.

"Они приезжали сюда. Имел дело с наркотиками. Она мне говорит: Мама, не знаю, как домой ехать, посмотри, что он делает. Он настаивал на том, чтобы расписаться. Звонил на мобильный и домашний телефоны, угрожал", сказала мать жертвы, Евгения Вайчиховски.



74-летняя женщина заметила отсутствие дочери, примерно спустя час после того, как она вышла из дома.



"У нее остались дочь и сын. Думаю, он ее подкараулил. Скорее всего ударил головой об стену. На ней остались следы крови", - отметила мать жертвы Евгения Вайчиховски.



"Она была хорошей. Растила двоих детей, помогала матери. Зачем такое делать. Не хочет она жить с тобой, оставь жить, как может".



Жертве было 46 лет. На ее теле нашли резаные раны в области груди и шеи.



"Подозреваемый в совершении преступления был взят под стражу. Это гражданин Российской Федерации. Подицейские задержали его в аэропорту, когда он намеревался покинуть Молдову", -заявила пресс-секретарь ИП Бельц Евгения Молчанов.



Если суд признает мужчину виновным ему грозит до 25 лет тюрьмы.