Пьяный скандал в столице: две сестры подрались из-за телефона

Бытовая ссора между двумя сестрами в столице закончилась дракой и серьезными увечьями. Приехавшие по вызову сотрудники Батальона оперативного реагирования с трудом утихомирили женщин.

Полицию вызвала испуганная мать. По ее словам, ссора началась из-за того, что одна из женщин воспользовалась без спроса телефоном сестры.



Одна из женщин была сильно травмирована, но не хотела, чтобы врачи оказали ей помощь. Она вела себя агрессивно.



Скандал происходил на глазах у троих детей сестер. Самой маленькой всего три года. Они плакали. А одна из женщин обвинила полицейского, что тот своим видом напугал ее ребенка.



Скандалисток обязали явиться в инспекторат полиции и написать объяснительную. О случившемся сообщат в социальную службу.





