Согласно исследованию, собаки в большинстве случаев кусают незнакомцев, а не собственных хозяев, а также людей, подверженных сильным перепадам настроения. Ученые отмечают, что вероятность агрессивной реакции собаки увеличивается пропорционально возрасту "жертвы".

Из 694 участников теста четверть (172 человека) хотя бы раз подвергались нападению. Также стало известно, что мужчины в 1,8 раза чаще испытывают на себе враждебность со стороны четвероногих, а владельцы нескольких собак — в 3,3 раза чаще, чем те, у кого нет домашних животных, передает РИА Новости.

Опрос проводили среди жителей города Чешир на северо-западе Англии. Респонденты заполнили анкеты для анализа психического состояния и сообщили о том, нападала ли на них когда-нибудь собака.