У растений обнаружилось "сознание"

Ученые доказали, что анестетики, в том числе те, которые используются при хирургическом вмешательстве, могут служить в качестве наркоза для растений, что навело исследователей на мысль, что у растений может быть сознание.

Биологи решили поставить эксперимент с применением анестетиков на нескольких растениях. Они закачали эфир в инкубаторы с гороховыми усиками, пропитали лидокаином саженцы кресс-салата и ввели в сон венерину мухоловку. Спустя час после воздействия анестетика все растения перестали реагировать на раздражители. Когда же эффект лекарства прекратился, растения «пришли в сознание».

Результаты исследования могут помочь медикам лучше понять разнообразие анестетиков, применяемых во время операций. Однако, по словам исследователей, эксперимент доказывает, что растения представляют собой сложные организмы, и, возможно, меньше отличаются от животных, чем предполагалось.

«Растения — это не просто роботизированные устройства с реакцией. Они — живые организмы, у которых есть свои проблемы. Может быть они как люди испытывают боль или радость», — заявил биолог из университета Бонна Франтишек Балуска, пишет Моя планета со ссылкой на New York Times.

Существуют две основные теории работы анестезии. Первая предполагает, что анестетики связываются с каким-то рецептором, меняют его форму, что и приводит замедлению движений и сознания. Вторая теория утверждает, что анестетики влияют на клеточную мембрану, которая поддерживает электрический заряд клетки.

Некоторые исследователи полагают, что именно эта электрическая активность, которая происходит посредством нейронов, способствует развитию сознания у человека. Однако если анестетики способны нарушить электрическую активность у растений и заставляют их «терять сознание», означает ли это, в некотором роде, что растения также сознательны?

«Никто не может ответить на этот вопрос, потому что вы не можете спросить их напрямую», — сказал доктор Балуска.

Тем не менее, по его словам, возможно, мы похожи друг на друга больше, чем думаем.