Молдова улучшила свои позиции в мировом рейтинге экономической свободы

Молдова заняла 105 место из 180 стран в "Индексе экономической свободы – 2018", подготовленном американским исследовательским центром "Heritage Foundation" и газетой "The Wall Street Journal". Рейтинг оценивает открытость экономик разных стран.

Молдавская экономика получила 58,4 балла из 100 и поднялась на пять строчек в мировом рейтинге. Молдова находится в группе 63-х "преимущественно несвободных стран" и все больше приближается к странам, экономика которых характеризуется как "умеренно свободная". За последние два года Молдова поднялась на 12 позиций и улучшила свои достижения на один пункт, передает Молдпрес.

Согласно "Индексу экономической свободы", Молдова занимает 40 место из 44 государств Европы, а ее общая оценка ниже среднего показателя по региону (68,8 балла) и глобального (60,9 балла). Наша страна расположилась после Намибии и Нигерии, опередив Таджикистан, Россию и Беларусь. В докладе отмечается, что молдавская экономика сделала успехи в областях прав собственности и юридической эффективности, которые превысили падения по разделам свободы от правительства и свободы торговли.

"Молдавская экономика остается уязвимой ввиду слабого административного потенциала, бюрократических интересов, более высоких цен на топливо, российского политического и экономического давления и неразрешенного сепаратизма в Приднестровском регионе", - говорится в исследовании "Index of Economic Freedom 2018".

По мнению экспертов, "в Молдове действуют законы, которые защищают все имущественные права. Однако судебная система остается слабой и не всегда гарантирует права граждан и иностранных инвесторов".

Авторы отчета отметили, что "финансовый сектор относительно стабилен, но уровень финансового посредничества остается слабым".

Республика Молдова получила более высокие оценки по сравнению с предыдущим годом по 6 показателям, в том числе по "правам собственности", "свободе бизнеса", "уплате налогов", "свободе труда" и др. По двум разделам молдавская экономика застопорилась, а именно: по "свободе инвестиций" и "финансовой свободе".

В то же время Республика Молдова получила оценки на уровне стран, занимающих лидирующие позиции, по показателям "налогового бремени" (85,3 балла), "свободе торговли" (78,3 балла) и "налоговой свободы" (90), в которых отечественная экономика квалифицируется как свободная или умеренно свободная. "Налоговая ставка по доходам физических лиц составляет 18%, а налог на прибыль экономических агентов – 12%. Налоговая система включает налог на добавленную стоимость. Правительственные расходы поднялись до 38,0% от ВВП за последние три года, а дефицит бюджета составил в среднем 2,1% процента от ВВП", - говорится в докладе.

Оценки экономической свободы ставятся по таким показателям, как: уровень свободы предпринимательства, торговли, налоговой свободы, свободы от вмешательства правительства, денежной свободы, инвестиций, финансов, рынка труда, соблюдение прав собственности, отсутствие коррупции. Чем меньше государственное вмешательство, тем свободнее считается экономика и получает больше баллов.

Первые три места в мировом рейтинге занимают Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия.