Падение кометы на Землю 13 000 лет назад привело не только к увеличению ледников, но и крупнейшим пожарам, охватившим около 10% площади планеты.
Последние исследования пород, сформировавшихся во время падения космического тела, демонстрируют, что комета распалась на несколько частей, пишет Daily Mail.
«Наша работа включала в себя исследования, проведенные в более чем 170 местах по всему миру. Гипотеза состоит в том, что большая комета разбилась на части, а ее осколки упали на Землю, вызвав катастрофу», — сказал Адриан Мелотт из университета Канзаса.
По его словам, углекислый газ, нитрат, аммиак и другие вещества, обнаруженные при исследовании пород, указывают на то, что 10% Земли или около 10 млн квадратных километров ее поверхности были охвачены пожарами. Кроме того, анализ пыльцы показал, что многие сосновые леса, вероятно, погибли в огне, а на их месте позже выросли тополя.
Воздействие кометы также оказалось катастрофическим для людей и животных. В результате вымерли некоторые крупные виды Плейстоценовой эпохи, а деятельность человека пришла в упадок из-за проблем со здоровьем, вызванных пожарами, передает Моя планета.
«Вычисления демонстрируют, что воздействие кометы привело к истощению озонового слоя, что вызвало рост рака кожи и другие негативные последствия для здоровья», — сказал Мелотт.
Он уточнил, что его теория все еще не подтверждена, но последнее исследование все-таки демонстрирует, что некоторые события могут быть объяснены только космическим воздействием. Ученые не исключают, что остатки распавшейся кометы все еще находятся в нашей Солнечной системе.
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авторы издания DW