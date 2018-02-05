Ученые: человечество пережило "огненный апокалипсис"

Падение кометы на Землю 13 000 лет назад привело не только к увеличению ледников, но и крупнейшим пожарам, охватившим около 10% площади планеты.

Последние исследования пород, сформировавшихся во время падения космического тела, демонстрируют, что комета распалась на несколько частей, пишет Daily Mail.

«Наша работа включала в себя исследования, проведенные в более чем 170 местах по всему миру. Гипотеза состоит в том, что большая комета разбилась на части, а ее осколки упали на Землю, вызвав катастрофу», — сказал Адриан Мелотт из университета Канзаса.

По его словам, углекислый газ, нитрат, аммиак и другие вещества, обнаруженные при исследовании пород, указывают на то, что 10% Земли или около 10 млн квадратных километров ее поверхности были охвачены пожарами. Кроме того, анализ пыльцы показал, что многие сосновые леса, вероятно, погибли в огне, а на их месте позже выросли тополя.

Воздействие кометы также оказалось катастрофическим для людей и животных. В результате вымерли некоторые крупные виды Плейстоценовой эпохи, а деятельность человека пришла в упадок из-за проблем со здоровьем, вызванных пожарами, передает Моя планета.

«Вычисления демонстрируют, что воздействие кометы привело к истощению озонового слоя, что вызвало рост рака кожи и другие негативные последствия для здоровья», — сказал Мелотт.

Он уточнил, что его теория все еще не подтверждена, но последнее исследование все-таки демонстрирует, что некоторые события могут быть объяснены только космическим воздействием. Ученые не исключают, что остатки распавшейся кометы все еще находятся в нашей Солнечной системе.