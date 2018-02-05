При обыске у премьер-министра Дагестана нашли золотой пистолет

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве по факту хищения денежных средств из бюджета Дагестана, предназначавшихся на реализацию социальных программ в республике.

В рамках расследования оперативники задержали временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, временно исполняющих обязанности вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова, у которых 5 февраля были проведены обыски.

В ходе обысков у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы, передает meduza.io.

5 февраля сотрудники ФСБ, МВД и СК пришли с обысками к нескольким высокопоставленным чиновникам Дагестана. Сообщалось, что на допросы были доставлены семь человек. По данным информированного источника «Интерфакса», все задержанные будут доставлены в Москву, где будет решаться их мера пресечения.

В конце января в Генпрокуратуре заявляли, что в Дагестан направлена специальная комиссия из Москвы «для проверки состояния законности в республике».

Ранее стало известно о возбуждении уголовных дел против мэра Махачкалы Мусы Мусаева и главного архитектора города Магомедрасула Гитинова. Оба они подозреваются в превышении должностных полномочий.