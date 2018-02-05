Виноград назвали лучшим лекарством от депрессии

Учёные из медицинской школы горы Синай пришли к выводу, что наиболее эффективные и безопасные при употреблении антидепрессанты получаются из органических соединений, содержащихся в винограде. Терапевтические исследования показывают, что виноград не только обладает сильным седативным действием, но и помогает нейтрализовать многие из сопутствующих заболеваний нервной системы.

Учёные отмечают, что депрессия связана с множеством других процессов, протекающих вместе с тяжёлыми психическими расстройствами. Среди самых распространённых заболеваний, возникающих на почве депрессии, — воспаление периферической иммунной системы, изменения в лимфатических узлах и других тканях, которые защищают организм от болезней и сбоев, а также снижение мозговой активности. Подавленная иммунная система в конечном счёте влияет на синапсы — структуры, позволяющие нейронам взаимодействовать друг с другом.

Современные антидепрессанты, по словам учёных, в основном нацелены на регуляцию нейромедиаторов — биологических активных веществ, отвечающих за передачу электрохимического импульса, таких как серотонин или дофамин. При этом депрессивные состояния и другие нарушения психики зачастую требуют более серьёзного вмешательства.

Учёные считают, что на основе органических соединений винограда можно изготовить ДНК-вакцину, подбирать которую можно будет исходя из особенностей организма человека, пишет life.ru