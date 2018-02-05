Самый богатый китаец признал бесполезность денег

Самый богатый китаец признался, что был счастливее, когда у него не было денег. Об этом сообщает издание LADBible.

Джек Ма (Jack Ma) — глава и основатель компании Alibaba Group, в которую входит интернет-магазин AliExpress, — заявил, что чувствовал себя более довольным жизнью, когда только-только выпустился из университета и зарабатывал свои первые деньги. Тогда Ма работал учителем английского в местном университете и теперь считает это «лучшими моментами в жизни». Согласно документальному фильму «Крокодил в Янцзы», в то время ему платили всего 75 юаней в месяц.

Ма заявлял о том, что богатство не делает его счастливым, и раньше. В 2015 году в речи, произнесенной в Экономическом клубе Нью-Йорка он отметил, что деньги умеют тратить только те, у кого менее одного миллиона долларов. «А миллиарды уже и вовсе не принадлежат вам. Мое сегодняшнее состояние — это ответственность. Это доверие людей», — отметил он.

Состояние Джека Ма составляет около 47,2 миллиарда долларов. Он является самым богатым жителем Китая, передает Лента.ру.