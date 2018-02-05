YouTube будет специально отмечать государственные СМИ

Руководство YouTube сообщило о решении специально отмечать видеоролики, подготовленные государственными СМИ.

«Наша цель - обеспечить пользователей дополнительной информацией, чтобы помочь им лучше понимать источники тех новостных материалов, которые они выбирают смотреть на YouTube», — говорится в официальном заявлении.

Во время демонстрации подобных видео специальная отметка будет отображаться над его названием и будет включать в себя ссылку на страницу СМИ в «Википедии», пишет УНИАН.

Ранее сообщалось, что YouTube объявил о введении новых правил и ужесточении процесса монетизации контента.





