На мытье столичных улиц потратили 27 тысяч леев

На мойку улиц в Кишинёве было потрачено 27 тысяч леев. Речь идет о мероприятиях, проводившихся по субботам, во второй половине дня, а также по воскресеньям. Такую информацию представил ​​Адриан Болдуреску, недавно назначенный директором муниципального предприятия "Exdrupo"

Отвечая на вопросы журналистов Адриан Болдуреску назвал эту сумму не такой уж большой и сообщил, что мыть улицы продолжат, по мере необходимости. Также будут учитываться погодные условия, передаёт IPN.

„Мы не можем мыть улицы при минусовой температуре. Если выпадет снег, и придётся посыпать улицы противогололёдным материалом, то мыть улицы будет нецелесообразно”, - пояснил Адриан Болдуреску.

