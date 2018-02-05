Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном в Страшенском районе

Серьзная авария произошла сегодня в селе Реча, Страшенского района. 31-летний водитель выехал на большой скорости на встречную полосу и столкнулся с минивэном.

Виновник аварии скончался на месте, а его пассажир пробил лобовое стекло головой.

Его с ранениями в области шеи доставили в больницу. Оба, по данным полиции, не были пристегнуты ремнями безопасности. Более того, предположительно шофер был пьян.

Водитель минивэна, 54-летний житель села Зубрешты, также был госпитализирован с травмами.