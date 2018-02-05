В украинском Ровно все школы закрыли на карантин

С 6 февраля во всех школах Ровно объявлен карантин в связи с ростом сезонных заболеваний у детей.

Как рассказал начальник управления образования Ровно Василий Харковец, больше всего больных начали фиксировать в минувшую пятницу.

По его словам, сейчас в городе заболело около пяти тысяч детей, пишет nv.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за увеличения количества больных гриппом детей полностью приостановили учебный процесс в трех школах, еще в 16 школах закрыли 119 классов.