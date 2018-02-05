За неделю в столице зарегистрировали 2800 новых случаев ОРВИ

Число случаев острых респираторных инфекций в столице выросло на 12% по сравнению с прошлой неделей. Об этом заявил сегодня на еженедельном заседании мэрии глава Управления здравоохранения Михай Молдовану.

Он уточнил, что за последнюю неделю в столице зарегистрировано более 2800 новых случаев ОРВИ по сравнению с почти 2500 две недели назад, передает Молдпрес.

«Больше всего заболело детей в возрасте до 6 лет – свыше 1100 случаев. В медицинских учреждениях есть свободные места, а также все необходимые лекарства. За отчетный период было зарегистрировано девять новых случаев гриппа. В то же время ни одного случая кори зарегистрировано не было», - рассказал Молдовану.

По его словам, снижается количество травм, вызванных гололедом.

«На прошлой неделе было зарегистрировано более 500 случаев травм против 700 две недели назад», - отметил чиновник.