Появился снимок нового безрамочного смартфона Nokia

Стали известны технические характеристики смартфона Nokia 7 Plus, который, как ожидается, в скором времени представит компания HMD Global. Гаджет получит шестидюймовый дисплей и двойную основную камеру, сообщает GizmoChina.

В отличие от смартфона Nokia 7, который имеет одну основную камеру на 16 мегапикселей, Nokia 7 Plus получит две камеры в конфигурации 12 + 13 мегапикселей с объективом Carl Zeiss. Для селфи предназначена камера на 16 мегапикселей, также с объективом Carl Zeiss и режимом профессиональной съемки.

По данным источника, Nokia 7 Plus будет оборудован шестидюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), соотношением сторон 18:9 и защитным стеклом Corning Gorilla. Смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 660, получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

В качестве программной платформы будет применяться операционная система Android 8.0 Oreo. Среди других особенностей упоминаются металлический корпус, керамический сканер отпечатков пальцев на задней панели, USB Type-C.

Модель Nokia 7 Plus будет предлагаться на глобальном рынке. Анонс может состояться на выставке Mobile World Congress (MWC) 2018, которая с 26 февраля по 1 марта пройдет в испанской Барселоне, сообщает nv.ua