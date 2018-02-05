"В городе Москве произошли падения более 2000 деревьев, были повреждены более 10 автомобилей", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в районе "Измайлово" дерево рухнуло на трамвай, на время восстановительных работ были запущены компенсационные автобусы. На открытых перегонах Филевской линии московского метрополитена на пути упало два дерева, задержка поездов составила до 25 минут. В аэропортах Московского авиационного узла решениями авиакомпаний были отменены 22 и задержаны 103 авиарейса. Железнодорожное и пассажирское автобусное сообщение осуществляется без ограничений, передает РИА Новости.

По прогнозу Росгидромета и ВЦМП "Антистихия", пятого февраля циклон продолжит оказывать воздействие на Центральную и Приволжскую части России.

К работам по ликвидации последствий стихии привлечены более 115 тысяч человек и свыше 43 тысяч единиц техники.