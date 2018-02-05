Пакистанский журналист вышел в прямой эфир с собственной свадьбы

Пакистанский журналист Ханан Бухари снял репортаж с собственной свадьбы, описав подготовку к празднику и пообщавшись на камеру с собственными родственниками. Оригинальное видео опубликовал телеканал City 41, на котором и работает Бухари.

По словам репортёра, он вложил много сил в подготовку к свадьбе, «за которой наблюдал весь город»: например, заказал спорткары и мотоциклы. Затем Бухари пообщался со своими женой и отцом, попросив их поделиться впечатлениями от свадьбы (о себе он при этом говорил в третьем лице).

Многие пакистанские пользователи твиттера отреагировали насмешками на свадебный репортаж, который впоследствии дополнялся живыми включениями. Но нашлись и те, кто вступился за Бухари, отмечает tjournal.ru.