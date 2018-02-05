Среди пациентов с подозрением на инфекцию кровотока устойчивость к по меньшей мере одному из наиболее широко используемых антибиотиков в разных странах доходит до 82%. Устойчивость к пенициллину — препарату, который в течение десятилетий использовался по всему миру для лечения пневмонии — среди стран, включенных в доклад, доходит до 51%. Распространенность устойчивости к ципрофлоксацину при лечении инфекций мочевой системы, вызванных кишечной палочкой, составляет от 8% до 65%.

Отчет подтверждает, что ситуация с устойчивостью к антибиотикам в мире тяжелая. Некоторые самые распространенные и самые потенциально опасные инфекции в мире не поддаются лечению медицинскими препаратами. Наибольшую обеспокоенность вызывает то, что патогены не признают государственных границ. Поэтому ВОЗ призывает все страны создавать эффективные системы эпиднадзора для выявления устойчивости к лекарственным препаратам и делиться полученными данными с глобальной системой.

В настоящее время в Глобальной системе по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам ВОЗ участвуют 52 страны с разным уровнем дохода. Для первого отчета сведения о своих национальных системах эпиднадзора предоставили 40 стран, 22 страны поделились данными об уровне устойчивости к антибиотикам, передает tjournal.ru.