Пьяная девушка с пулей во лбу пришла в больницу после нападения в Москве

Девушка с пулей во лбу обратилась в больницу после нападения неизвестного в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью 3 февраля в столичном районе Гольяново. На 21-летнюю девушку напал неизвестный в маске.

«Угрожая потерпевшей пистолетом, мужчина потребовал отдать ему деньги, но девушка отказалась. Тогда преступник выстрелил ей в голову и скрылся, ничего не взяв. У потерпевшей хватило сил самостоятельно добраться до больницы. Там врачи поставили ей диагноз: инородный предмет в лобной области», — рассказал источник.

Тогда врачи извлекли пулю из девушки, после чего та отправилась в полицию и написала заявление. Подчеркивается, что девушка находилась в состоянии легкого алкогольного опьянения. После этого она спешно покинула отделение полиции, отметив, что дома ее ждет маленький ребенок, пишет gazeta.ru

Возбуждено уголовное дело, у полиции есть подозреваемый.