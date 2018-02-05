Опубликовано видео страшной аварии с участием Умы Турман на съемках «Убить Билла»

Газета The New York Times опубликовала видеозапись аварии, в которую во время съемок фильма «Убить Билла» попала главная героиня картины Ума Турман. Издание отмечает, что актриса получила запись после 15-летней тяжбы с продюсерами ленты, которые отказывались ее предоставлять.

Как отмечает Турман, перед съемкой она долго не хотела садиться за руль кабриолета, настаивая, чтобы сцену сняли с каскадером. Режиссер фильма Квентин Тарантино убедил актрису согласиться принять участие в эпизоде, заверив, что машина находится в хорошем техническом состоянии, а сама сцена проезда по прямой дороги не представляет опасности.

По замыслу Тарантино, Турман должна была разогнаться примерно до 65 км/ч. Закрепленная сзади камера должна была снять развивающиеся волосы актристы.

Однако дорога оказалась не такой прямой, как заявлял режиссер, кроме того, она имела песчаное покрытие. Разогнавшись, Турман не справилась с управлением, машину занесло и она врезалась в дерево.

После аварии актриса была госпитализирована, пишет gazeta.ru