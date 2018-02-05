В США ребенку сожгли лицо во время сеанса экзорцизма

В США две женщины, хотели изгнать из пятилетней девочки дьявола и с этой целью они ее связали и подожгли. Об этом в воскресенье, 4 февраля, пишет The New York Post.

Инцидент произошел в штате Массачусетс. В полицию обратился восьмилетний брат девочки. По его словам, экзорцистки Пэгги ЛаБозьер и Рэйчел Хилэр дважды связывали сестру, после чего поджигали ей лицо, втыкали иглоподобные предметы в руку и шею и пускали кровь. Девочка добавила, что ей в глаза также заливали жгучую жидкость.

В результате пострадавшего ребенка доставили в больницу с ожогами лица третьей степени. Затем ее вместе с братом забрали социальные службы.

Как оказалось, женщин для проведения ритуала наняла мать детей. Она родом с Гаити и работает парикмахером, а ЛаБозьер была ее клиенткой. Родительница пожаловалась, что ее дочь не слушается и ведет себя капризно, и попросила провести вуду-ритуал по изгнанию из нее демона. Женщину не привлекли к ответственности, однако отправили на психиатрическое лечение, передает korrespondent.net.

Экзорцистки предстанут перед судом 7 февраля. Предоставленный им государственный защитник пока не дал комментариев.