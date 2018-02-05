Взрыв произошел на складе фабрики Jinfeng в уезде Шанли округа Пинсян провинции Цзянси в понедельник утром. Причина взрыва пока неизвестна, также не поступало данных о том, сколько человек находилось в помещении во время инцидента. На опубликованных в соцсетях фотографиях виден высокий столб дыма и языки пламени, передает РИА Новости.

На месте работают пожарные и сотрудники правоохранительных органов, по факту происшествия ведется расследование.