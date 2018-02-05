"Я поблагодарил своего коллегу господина Фифора за приглашение участвовать молдавских военных в манёврах "Огненный щит", G-Set и Eagle Platinum. Кроме того, мы проанализировали возможность участия Молдовы в антикризисных операциях Евросоюза совместно или при поддержке Румынии", - заявил министр обороны Молдовы Евгений Стурза.



Михай Фифор пообещал, что в румынские военные ВУЗы примут больше студентов из Молдовы, передает Publika TV.

"В этом году мы выполнили вашу просьбу, речь идет о 41 военном, которые пройдут обучение в румынских военных учебных заведениях. Также мы выделили ещё 200 мест в военно-медицинских вузах", - рассказал министр обороны Румынии Михай Фифор.



Кроме того, министры возобновили переговоры о создании совместного молдо-румынского военного батальона. Соседняя страна уже сформировала подобный с Венгрией. Обычно такие батальоны участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий.



"Мы пришли к тому, что на экспертном уровне следует четко обозначить область компетенции этого совместного батальона. Нужно понять его конечное предназначение", - отметил министр обороны Румынии Михай Фифор.



В этом месяце после годового перерыва батальон молдавских солдат отправится на учения в Румынию. Они возьмут с собой и военную технику. Ранее президент Игорь Додон запретил участие солдат в различных манёврах в Румынии, Германии и Украине.

В 2012 году Молдова и Румыния подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.