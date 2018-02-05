Столичный житель вынес из квартиры женщины на Чеканах одежду и обувь

Сегодня сотрудниками полиции был задержан по подозрению в совершении грабежа 36-летний житель столицы.

Как передаёт Управление полиции Кишинёва, пострадавшей оказалась 28-летняя женщина. По ее словам, вор стащил из её дома одежду, обувь и телефон марки «Philips».

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит денежный штраф и до 240 часов неоплачиваемого труда, или лишение свободы сроком до 4 лет, пишет aif.md





