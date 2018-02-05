Летающее такси Airbus совершило первый полет

В штате Орегон прошел первый испытательный полет прототипа летающего такси Airbus Vahana, пишет Digital Trends. По словам создателей, готовое к эксплуатации летающее такси будет представлено к 2020 году.

"Спустя два года Vahana из концептуального эскиза на салфетке превратился в полномасштабный самолет, который успешно завершил свой первый полет", - отметил один из разработчиков проекта Зак Лаверинг.

Прототип Airbus Vahana достигает в длину 6,2 метра, а размах крыльев аппарата составляет 5,7 метра. Масса летательного транспортного средства - 745 килограммов.

Ожидается, что в будущем с помощью аппарата можно будет добираться из Сан-Хосе в Сан-Франциско за 18 минут, сообщает korrespondent.net