Китаянка потратила более 6000 долларов в автоматах с мягкими игрушками

Фотограф из китайского города Цинъюань Я Ли выиграла в автоматах "кран-машина" более 7000 мягких игрушек.

За полтора года 28-летняя девушка потратила на свое увлечение порядка 40 тысяч юаней или 6250 американских долларов.

Она наловчилась настолько, что иногда стала уносить из автоматов плюшевых зверей целыми сумками. Азартная китаянка планирует продать все игрушки и потратить вырученные деньги на благотворительность, пишет РИА Новости





