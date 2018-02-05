Фотограф из китайского города Цинъюань Я Ли выиграла в автоматах "кран-машина" более 7000 мягких игрушек.
За полтора года 28-летняя девушка потратила на свое увлечение порядка 40 тысяч юаней или 6250 американских долларов.
Она наловчилась настолько, что иногда стала уносить из автоматов плюшевых зверей целыми сумками. Азартная китаянка планирует продать все игрушки и потратить вырученные деньги на благотворительность, пишет РИА Новости
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW