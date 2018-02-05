Мужчина и его приятельница оказались на скамье подсудимых за торговлю людьми

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила следствие и передала в суд уголовное дело о торговле детьми и людьми.

Обвиняемые - мужчина и его подруга. По данным следствия, в 2017 году пара завербовала двоих несовершеннолетних и еще одну девушку, которая находилась в социально-уязвимой ситуации, для предоставления интимных услуг в одной из арендованных квартир в столице.

Жертвы сутенеров получали половину сумм, которые платили клиенты. Таким образом с мая по сентябрь обвиняемые заработали 35 000 леев.

Мужчине и женщине грозит от 15 до 20 лет тюрьмы, если суд признает их вину. Девушкам, ставшим жертвами сутенеров, оказали психологическую и юридическую помощь.