Иркутские "черные нефтяники" два года рыли тоннель, но попались полиции

Полицейские Ангарска Иркутской области обезвредили группировку воров, которые намеревались похищать нефтепродукты с помощью подземной врезки в нефтепровод. С этой целью злоумышленники два года копали лаз, протяженность которого превысила 100 метров.

Предполагаемому организатору преступной группы, действовавшей "партизанскими" методами, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему и его четырем подельникам инкриминируют ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу"), сообщает официальный сайт областного ГУ МВД.

"В течение двух лет злоумышленники готовили подземный тоннель, однако, когда до цели оставалось три метра, их действия были пресечены полицейскими", - говорится в пресс-релизе.

По словам следователей, подозреваемые прорыли более 125 метров подземного хода. Причем работали они вручную при помощи лопат.

В ходе обыска было изъято большое количество металлических труб и резиновых шлангов, предназначенных для откачки нефти из магистрального нефтепровода, а также другое оборудование, передает newsru.com.

Подозреваемых удалось задержать "в результате трехмесячной планомерной работы" полицейских. Уголовное дело расследуют сотрудники следственного отдела следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области.

Фигурантам грозит наказание в виде шести лет лишения свободы.

ГУ МВД опубликовало оперативное видео с осмотром входов в подземный тоннель. Таких входов было три. Некоторые кадры сняты внутри лаза, к которому вели заброшенные подземные коммуникации из труб.