Иностранцы угоняли элитные авто в Киеве

Столичные оперативники задержали группировку угонщиков элитных автомобилей. Работа над установлением всех участников группировки длилась несколько месяцев, сообщили в полиции Киева.

В ночь на вторник, 5 февраля, оперативно-розыскные мероприятия завершились задержанием трех иностранцев, похитивших внедорожник Range Rover. Авто отогнали в гараж, расположенный в нескольких кварталах от места преступления (ул. Механизаторов), пересели в свое авто и хотели уезжать, но их задержали сотрудники уголовного розыска, пишет korrespondent.net

"Следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции задокументировала правонарушения. Трех граждан другого государства, 1971, 1979 и 1983 рождения, задержали. Самого старшего из них в 2016 году уже задерживали в группе похитителей элитных автомобилей. По решению суда он отбыл наказание в виде одного года тюремного заключения. Два его сообщника с временными видами на жительство пересекли границу Украины в апреле этого года", – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Гараж иностранцы арендовали без официальных документов за 1,5 тыс. грн в месяц. Задержанные также подозреваются в совершении еще трех похищений элитных транспортных средств в Киеве: двух автомобилей Toyota и Infiniti.