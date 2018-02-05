В Париже выбрали самые красивые автомобили 2017 года

В рамках 33-го Международного автомобильного фестиваля, проходившего в Париже с 31 января по 4 февраля, были названы самые красивые модели машин 2017 года. При этом жюри выбирало лучших как из серийных моделей, так и среди концепт-каров.

В итоге титул "Самый красивый автомобиль года" получил спорткар Alpine A110, премьера которого состоялась на автосалоне в Женеве прошлой весной. Это легкое спортивное двухместное купе стало первым в линейке возрожденного французского бренда, отмечает newsru.com.

Второе место досталось германскому кроссоверу BMW X2, третье - французскому вседорожнику Citroen DS7 Crossback, который также получил награду за самый красивый интерьер минувшего года.

Суперкаром-2017 признали британский McLaren 720S, также представленный на вышеупомянутом Женевском автосалоне. Этот спорткар оснащается 4-литровым битурбодвигателем V8, развивающий мощность 720 лошадиных сил. Разгон с места до 100 км/ч занимает 2,9 секунды.

Самым красивым прототипом признали японский Mazda Concept Vision Coupe, дебютировавший на моторшоу в Токио осенью прошлого года.

Самым футуристичным концептом жюри сочло совместный проект Italdesign и Airbus - Pop.Up, а самым креативным - Renault Symbioz.

Звания "Лучший автомобильный дизайнер года" удостоился шеф-дизайнер британского бренда Land Rover Джерри МакГоверн.