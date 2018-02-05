Ученые получили для исследований новый фрагмент бирманского янтаря с останками доисторической птицы.
В северо-восточной части Мьянмы (прежнее название — Бирма), на границе с Китаем и Индией, находятся огромные залежи янтаря, получившего название бирмит. Его окраска варьируется от желтой до коричневой, а сам он известен более двух тысяч лет: китайские мастера использовали его для украшений и поделок, отмечает nat-geo.ru.
Эти ископаемые смолы еще важнее с научной точки зрения: в них нередко находят останки застывших в древности животных. На такие капли янтаря существует огромный спрос среди коллекционеров, поэтому стоимость фрагмента с останками может доходить до 500 000 долларов США. Это оставляет ученых без материала для изучения, и тем ценнее несколько недавних открытий: в прошлом году специалистам удалось получить янтарь, в котором застыл доисторический птенец, а сейчас палеонтологи рассказали о втором образце, содержащем древнюю птицу.
К сожалению, в останках отсутствуют ноги, некоторые фрагменты черепа и крыла. Однако и они открывают уникальные возможности для исследований: дело в том, что смола покрывала птицу слишком медленно, и часть ее тканей успела выветриться. В результате плоский образец (ученые назвали его «блином») демонстрирует анатомические детали.
6-сантиметровая птица из группы энанциорнисовые, жившая более 99 млн лет назад, внешне напоминает колибри. Название группы, которое переводится как «противоположность птицам», дано за необычную морфологию: почти каждый элемент их скелета был устроен иначе, чем у веерохвостых (лат. Neornithes), к которым относятся современные птицы. В частности, на крыльях энанциорнисовых птиц располагались не только перья, но и когти, а на теле оперения почти не было. Зато они имели зубы и были хищниками. Строение их крыла, хвоста и плечевого отдела настолько отличается от привычного, что ученые до сих пор точно не понимают, как энанциорнисы могли летать. При этом структура перьев ископаемых птиц близка к современной. Исследование уникального образца продолжается.
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авторы издания DW